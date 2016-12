Još niste stigli nadoknaditi sve serije iz godine Gospodnje dvije i šesnaeste, a već će vas zapljusnuti val novih, kao i redovnih povratnika koji kreću od siječnja. Kako bi se lakše snašli u ovom kaosu, kao i na prijelazu svakog godišnjeg doba spremamo vam standardno detaljan vodič kroz nove i povratničke serije. Najave glavnih novih serija sa kratkim opisima i trailerima te podsjetnici na već poznate povratničke favorite. Sve to upotpunjeno kompletnom (ili skoro kompletnom, slobodno nas dopunite u komentarima) tablicom sa datumima povratka i premijera zimskih serija:

Mozart in the Jungle

Serija dobitnica Zlatnog globusa za najbolju humorističnu ili glazbenu seriju prošle godine, Mozart in the Jungle, je početkom ovog prosinca predstavila svoju treću sezonu. Mozart in the Jungle je Amazonova serija inspirirana istoimenim memoarima Blair Tindall iz 2005., o njezinoj karijeri profesionalne oboistice u New Yorku, nastupima s orkestrima, Broadwayju i njujorškom filharmonijom.

Star

Dok im je Empire, najpopularnija serija današnjice na broadcast televiziji, na pauzi, FOX je odlučio progurati još jedan televizijski sapunjasti mjuzikl od istih autora. Star je smješten u Atlanti i prati tri mlade djevojke koje pokušavaju uspjeti kao grupa i progurati se na svjetskoj sceni. U glavnim se ulogama nalaze relativno nepoznate glumice, no od poznatijih imena su tu Benjamin Bratt (Law & Order) te Queen Latifah. Kao Empire, i Star će ugostiti nekoliko poznatih lica u svijetu glazbe i mode od kojih se zasad spominju samo Lenny Kravitz i Naomi Campbell. Pilot je već izašao u paru sa zimskim finalom Empirea, a ostatak sezone se nastavlja 4. siječnja.

The OA

Relativno nepoznata serija koja se pojavila niotkuda je nedavno imala svoju premijeru na Netflixu te dobila djelomično pozitivne kritike. Priču o nestaloj slijepoj ženi koja se vrati kući nakon sedam godina s oporavljenim vidom mnogi kritičari uspoređuju s ljetnim Netflixovim hitom Stranger Things. Određene znanstveno-fantastične i nadnaravne poveznice postoje, ali je cijeli ansambl likova potpuno drugačiji i “zreliji” od projekta braće Duffer. U glavnoj je ulozi Brit Marling, a prva sezona broji osam epizoda.

The Man in the High Castle

Amazonova serija prošle je godine imala svoju premijeru na streaming servisu, koji se kasnije hvalio kako je riječ o njihovom najgledanijem proizvodu. Amazon, baš kao i Netflix, ne objavljuje svoje podatke o gledanosti, pa ćemo im vjerovati na riječ. Iako smo se veselili ovoj adaptaciji u prvoj sezoni, nismo ostali baš jako oduševljeni jer je serija… pa dosadna. Kritika je ostala ravnodušna, a gledatelji vrlo rezervirano naginjali pozitivno. Vidjet ćemo što će serija ponuditi u svojoj drugoj sezoni koja je izašla 16. prosinca.

Sense8

Serija oko koje su se prošle godine lomila koplja na Serijali se konačno vraća na najpopularniji streaming servis. Netflix je prije više od godinu dana obnovio seriju za drugu sezonu te joj dao datum premijere za svibanj 2017., no u međuvremenu je odlučio izbaciti i božićni specijal kako bi skratio čekanje za nove nastavke. Doduše, to je jedini razlog koji možemo smisliti za snimanje Sense8 božićnog specijala koji će trajati dva sata s premijerom 23. prosinca.

Doctor Who

Doctor Who se vraća nakon godinu dana pauze s božićnim specijalom pod imenom The Return of Doctor Mysterio. Ovog puta Doktor nema suputnicu; Jenna Coleman napustila je seriju sa devetom sezonom, a mijenja je Pearl Mackie kao Bill – ali tek u travnju iduće godine, kada formalno starta deseta sezona. Doktor udružuje snage s maskiranim osvetnikom poznatim samo pod pseudonimom The Gost kako bi spasio New York.

Sherlock

Sherlock se nakon viktorijanskog specijala ove godine vraća u četvrtoj sezoni na BBC 1. siječnja 2017. s tri nove epizode kao i u proteklim sezonama. Benedict Cumberbatch i Martin Freeman vraćaju se u ulogama Sherlocka i Watsona, a mi se nadamo da će ova sezona ipak biti mrvicu bolja od zadnjih nekoliko emitiranih.

Beyond

Od izvršnih producenata Heroesa i Battlestar Galactice dolazi nova SF-ična serija za Freeform. U dvosatnoj premijeri zakazanoj za 2. siječnja, upoznat ćemo Holdena (Burkely Duffield, Minority Report) koji se nakon dvanaest godina budi iz kome i otkriva da ima nadnaravne moći te sposobnost telekineze. U sve je to, naravno, upletena velika i opasna urota, a sudeći prema ostalim projektima s Freeforma, očekuje nas solidna, ali kaotična trashy serija s elementima teen drame. Po prvi put će sve epizode biti dostupne odmah nakon premijere na njihovom streaming servisu te na Huluu.

Bones

Jedan od najpopularnijih i najdražih procedurala koji je tijekom svog trajanja stekao brojne obožavatelje diljem svijeta (pa i kod nas) će na FOX-u nakon više od jedanaest godina dobiti svoj završetak. Omiljeni dvojac FBI Special Agent Seeley Booth i Dr. Temperance Brennan privode svoju priču kraju u finalnoj dvanaestoj sezoni od jednako toliko epizoda s premijerom 3. siječnja. Očekuje nas povratak brojnih glumaca koji su učestvovali u radu ove serije od njenog početka, a Emily Deschanel i David Boreanaz će osobno režirati neke od epizoda.

Nashville

ABC-jeva serija koja nikad nije podizala previše prašine niti privlačila ikoga od nas je iznenada otkazana ovog svibnja, no uskoro je pronašla novi dom na tematski prikladnoj televiziji. Mreža sa sjedištem u Nashvilleu, Country Music Television, naručila je petu sezonu od 22 epizode, a Hulu će imati epizode samo par dana nakon originalnog emitiranja. Premijera je zakazana za 5. siječnja, a potvrđen je povratak svih glumaca osim Willa Chasea i Aubrey Peeples.

Emerald City

NBC nam je od siječnja pripremio novu verziju priče u kojoj pratimo Dorothy (Adria Arjona, True Detective) na putu od žute cigle do Smaragdnog grada, gdje će upoznati Čarobnjaka iz Oza koji će joj pomoći u povratku kući u Kansas. Deset epizoda je naručeno, a emitiranje započinje u petak, 6. siječnja. Materijal izgleda poludovršeno i pomalo jeftino, ali bit ćemo fer i sudit ćemo nakon odgledanih nekoliko epizoda.

Taboo

Radi se o osmodijelnoj mini-seriji koju zajednički potpisuju Steven Knight — autor britanskih Peaky Blindersa — te Tom Hardy i njegov otac Chips. Hardy i Knight su na spomenutoj seriji surađivali u drugoj i trećoj sezoni (obnovljena je za četvrtu i petu, usput), dok je sama mini-serija adaptacija priče koju su zajedno stvorili Tom i Chips. Ovaj će put radnja biti smještena u 1813. godinu i pratiti avanturista Jamesa Delaneya (Tom Hardy) koji se nakon dugogodišnjeg putovanja po Africi vraća u London gdje doznaje za ostavštinu koju je dobio nakon smrti svoga oca. James tad kreće u borbu s najvećom trgovačkom kompanijom, East India Company, pokušavajući osvetiti smrt svog oca i ispraviti pogreške.

A Series of Unfortunate Events

Serija rađena prema bestseleru Lemonyja Snicketa čiji serijal broji 13 knjiga vraća Neila Patricka Harrisa u glavnu televizijsku ulogu. Glumit će zlobnog grofa Olafa koji preuzima skrbništvo nad troje siročadi čiji roditelji pogibaju u nerazjašnjenim okolnostima. Filmsku adaptaciju pred više od 10 godina predvodio je Jim Carrey, a Netflix sada adaptira prve četiri knjige kroz osam epizoda prve sezone.

Homeland

U svojoj prvoj sezoni Homeland je bio senzacija. Emmyji, Zlatni globusi, kritičarske liste, a hvalio ju je i predsjednik Obama. Pet sezona kasnije, pomalo je zaboravljen dodatak listi Showtimeovih serija koje su krenule sjajno i potom se negdje putem izgubile. Vjerujemo da su Claire Danes i Mandy Patinkin i dalje sjajni te da će nastaviti briljirati u sedmoj sezoni, no jednom kada razočarani prestanemo pratiti seriju, teško da ćemo se vratiti. Tako je i sa Homelandom…

Sneaky Pete

Serija koja je izvorno bila razvijana za CBS, sada je završila na Amazonu, koji je sredinom prošle godine objavio pilot, da bi za 13. siječnja zakazao premijeru ostatka sezone. Sneaky Pete je recimo-povratak Bryana Cranstona na televiziju, koji producira seriju te se kratko pojavljuje u cameo ulozi. Glavni akter je Giovanni Ribisi kao tridesetogodišnji prevarant koji po izlasku iz zatvora preuzima identitet bivšeg cimera iz zatvorske ćelije. Vraća se njegovoj-sada-svojoj obitelji koju ovaj nikada nije dobro upoznao… Ma trailer će vam to bolje objasniti. Njegovu “baku” glumi karakterna glumica Margo Martindale.

Riverdale

Riverdale je nadolazeća drama u potpunosti usklađena s jednim dijelim CW-ovog brenda koja je bazirana na likovima iz Archie Comicsa. Premijera će biti 26. siječnja sljedeće godine, glavne uloge imaju nepoznati mladi, zgodni glumci i glumice. I Luke Perry. Kao i većina CW-ovih serija i ova je snimana u Kanadi, dok je izvršni producent Greg Berlanti.

Black Sails

Jedna od divota današnje televizije je da svatko može pronaći seriju za sebe, seriju koja mu sjajno leži i najboljajenasvijetu. Black Sails jedna je od serija o kojoj nećete mnogo čitati, koja će nikad ili rijetko biti u konverzacijama za nagrade ili kritičarskim listama, a opet imati svoj dio poklonika koji će je izdvajati kao najbolju na televiziji. Gledali nismo, nikada nije došlo na red, ali eto — njeni pobornici se kunu u ovu povijesno-piratsku seriju. Sada dolazi svom kraju na Starzu, četvrtom i finalnom sezonom.

Powerless

DC televizijski svemir se nakon uspješnih drama na FOX-u i CW-u širi i na NBC gdje postavlja komediju Powerless. U glavnoj je ulozi Vanessa Hudgens (High School Musical) kao zaposlenica u tvrtki zaduženoj za čišćenje grada nakon velikih bitki superheroja. Sličan projekt planira i Marvel u obliku adaptacije stripa Damage Control, no DC ih je i ovaj put preduhitrio. Serija počinje 2. veljače, a od glumaca su još tu Alan Tudyk (Firefly), Danny Pudi (Community) i Christina Kirk (A to Z).

Santa Clarita Diet

Netflix će za streaming konkurenciju biti nezaustavljiv i ove godine jer nastavlja ulagati golema sredstva u vlastitu produkciju, napuhujući balon koji bi jednom mogao i puknuti. No, prije nego se to dogodi dobit ćemo komediju u kojoj glavne uloge imaju Drew Barrymore i Timothy Olyphant kao dvoje kalifornijskih agenata za nekretnine. Kaže najava, “život ovog para dobiva mračni zaokret nakon što Sheila (Barrymore) prolazi kroz dramatičnu promjenu.” Sudeći prema naslovu, ide na dijetu?

24: Legacy

Jedna od najpoznatijih FOX-ovih serija je prije dvije godine dobila svoj nastavak kao limited television event na što je Kiefer Sutherland naposljetku pristao, no kad su krenuli govori o još nastavaka i potencijalnom spin-offu, zauvijek je digao ruke od projekta. Ali FOX nije stao na tome pa se ipak odlučio za nastavljanje svojeg plana te snimio 24: Legacy. U glavnoj ulozi ima mladog Coreyja Hawkinsa, kojeg ste možda gledali u nekoliko epizoda šeste sezone The Walking Deada. Jimmy Smits i Miranda Otto su također među ključnim glumcima u novoj postavi, a prva sezona imat će 12 epizoda — iako posuđuje real-time šprancu originala. Novi junak bivši je vojnik, a ponovo će biti dijelom protuterorističke jedinice CTU, te — jasno — spašavati novi teroristički napad na SAD.

Legion

Marvel se poput kuge širi i po televiziji, gdje dosad ima miješane rezultate. Filmski dio univerzuma dijele na Marvel Cinematic Universe pod kućnom kapom, plus još Spider-Mana u Sonyjevom džepu i X-Mene u Foxovom. Upravo iz Foxovog studija dolazi njihova najnovija serija, Legion.

Priča prati Davida Hallera, sina Charlesa Xaviera aka. Profesora X, anti-heroja koji pati od šizofrenije, a svaka od njegovih osobnosti kontrolira neku od niza supermoći koje posjeduje. Glavnu ulogu je dobio Dan Stevens (Downton Abbey), a pridružuju mu se Rachel Keller (Fargo), Jean Smart (Fargo), Katie Aselton (Casual) i Aubrey Plaza (Parks and Recreation). Autor serije je Noah Hawley, na televiziji istaknut kao autor adaptacije Farga i njenih odličnih dviju sezona, koji je Hawley radio za FX.

The Expanse

Druga sezona trenutno najbolje svemirske opere na malim ekranima ima zakazan datum premijere za 1. veljače s premijerom od dvije nove epizode. The Expanse je adaptacija istoimenog književnog predloška Jamesa S. A. Coreya (što je zapravo pseudonim za dvojac Abraham i Franck), koji trenutno broji šest knjiga – a zadnja, Babylon’s Ashes, objavljena je ranije ovaj mjesec. Radnja je smještena dvjesto godina u budućnosti kada smo kao čovječanstvo kolonizirali Sunčev sustav; Zemlja je u vlasništvu UN-a, na Marsu su ratnički raspoloženi, a ostatak kmetova rudari po svemiru.

Girls

Hanna Horvath i njene Djevojke završit će svoje lutanje New Yorkom i možda naći odgovore na životne nesigurnosti (vjerojatno ne) u šestoj sezoni HBO-ove dramedije. Nekad vrlo eksponirana i polarizirajuća serija prošlih sezona rado je iritirala sve koji ne trpe Lenu Dunham, no buzz koji ju je nekad okruživao lagano je zamro, a HBO i Dunham dogovorili su se da će ovo biti posljednja sezona (dva podatka koja vjerojatno nisu povezana).

Doubt

Na prvi bi se pogled ova serija mogla nazvati i još jednim (neuspješnim?) pokušajem povratka Katherine Heigl na televiziju, nakon očekivanog otkazivanja njene gaže na NBC-u. No nova CBS-ova odvjetnička drama će, ako zanemarimo nezanimljivost premise, biti posebna i zapamćena po nekim drugim stvarima. Naime, Laverne Cox će uz Heigl biti u glavnoj ulozi te time postati prva transseksualna osoba na broadcast televiziji, nakon što je zaradila Emmy nominaciju za svoj uspjeh u Orange Is The New Black. Od ostalih glumaca su tu Dulé Hill (Psych), Dreama Walker (The Good Wife) i Elliott Gould (Ray Donovan), a premijera je sredinom veljače.

Big Little Lies

David E. Kelley je dva desetljeća bio jedan od načih televizijskih producenata, no zadnjih desetak godina utjecaj mu znatno pada. Ovaj bivši pravnik specijalizirao se upravo za pravničke serije (L.A. Law, The Practice, Ally McBeal, Boston Legal) sa dosta uspjeha od kraja osamdesetih do sredine nultih godina. Probao je zadnjih godina razne stvari koje su bile kratkog vijeka (Harry’s Law, Monday Mornings, The Crazy Ones), a nedavno se varatio i pravničkoj tematici na Amazonu serijom Goliath, prilično zvučne glumačke postave (Billy Bob Thornton, William Hurt, Maria Bello). Sada za HBO radi crnohumornu mini-seriju u sedam nastavaka, adaptaciju istoimenog romana o tri majke koje se zapletu u svijet intriga, tračeva i ubojstva. Poprilično zvučnu postavu predvode Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Shailene Woodley, kojima su pridodani Alexander Skarsgård, Laura Dern, Adam Scott…

Crashing

Pete Holmes, autor nove HBO-ove kvazi-komedije Crashing, glumi stand-up komičara koji otkriva da mu je žena nevjerna, a serija prikazuje njegovo putovanje popularnom scenom njujorških stand-up komičara usred te spoznaje. Artie Lange, Lauren Lapkus i T.J. Miller također glume u seriji, dok su izvršni producenti Judd Apatow i sami Holmes. Premijera serije je u nedjelju 19. veljače, a emitirat će se u sendviču između zadnje sezone Girls i nove sezone Last Week Tonight With John Oliver. Domaći HBO još nema datum premijere, ali vjerujemo kako će se, kao i sve ostale serije, emitirati paralelno – odnosno dan nakon američke premijere.

The Good Fight

The Good Wife je završila kako je završila (vrlo slabo i traljavo), no nekad vrlo dobra i hvaljena pravnička drama nastavit će se kroz spin-off stvoren da pokrene CBS-ov streaming servis All Access. Nastavlja se godinu dana nakon događaja u finalu serije, a posuđuje će barem dva glavna lika iz matične serije: Diane Lockhart (Christine Baranski) i Luccu Quinn (Cush Jumbo), a sada im se pridružuje Rose Leslie. Osim toga, na seriji nastavljaju raditi njeni originalni autori i showrunneri, bračni par Robert i Michelle King. Temelji nove serije vjerojatno su bili građeni već u zadnjoj sezoni, kada je Diane počela stvarati pretežno žensku odvjetničku firmu, storyline koji je uglavnom ostao nedovršen visjeti u zraku i nakon finala.

The Blacklist: Redemption

Uspješna serija? Štancaj spin-off. Relativno jednostavna formula koje se broadcast mreže grčevito drže. The Blacklist se neko vrijeme mogao nazivati legitimnim hitom za NBC, pa je logično da dobije svog potomka. Formula je manje-više ista, Famke Janssen sada glumi šeficu tajne plačenićke organizacije koja “rješava probleme koja se vlada ne usudi ni taknuti”.

Marvel’s Iron Fist

Nakon velikog uspjeha Daredevila, Jessice Jones te nedavno emitiranog Lukea Cagea, dolazi zadnji superheroj po redu na Netflixu, Iron Fist. Za ulogu je ranije ove godine odabran Finn Jones (Game of Thrones) koji svog lika opisuje kao budističkog redovnika koji je tijekom svog dugogodišnjeg nestanka savladao kung-fu i stekao mogućnost sazivanja moći Iron Fista. Očekuje nas puno budističke i istočnjačke filozofije povezane s meditacijom što daje određenu protutežu likovima poput Jessice Jones i Lukea Cagea koji su svoje moći stekli kao neuspjeli eksperimenti. Od poznatijih glumaca se pojavljuju Jessica Henwick (Game of Thrones), David Wenham (Lord of the Rings) i Jessica Stroup (90210), dok bi Carrie-Anne Moss mogla reprizirati svoju ulogu odvjetnice Jeri Hogarth.